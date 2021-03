Napoli | 12 addetti Asl con stipendi gonfiati da mesi

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDodici dipendenti dell’Asl1 hanno percepito voci accessorie non dovute sui loro, intascando in totale circa 150.000 euro in più su alcuni, come riportato oggi da organi di stampa . Si tratta di 12 dipendenti le cui buste paga sono attentamente esaminate dall’Asl1 che ha anche trasferito l’addetto dell’ufficio da cui sono emerse le anomalie. Anomalie che, spiegano all’ANSA fonti dell’Asl1, sono emerse il 25 febbraio, spingendo l’azienda a fare un’indagine interna. L’Asl ha subito contestato ai soggetti l’irregolarità e ha avviato le azioni per il recupero delle somme oltre a trasferire d’ufficio la persona preposta appunto alle voci accessorie al trattamento economico. I 12 dipendenti hanno percepito somme diverse, almeno uno di essi ...

NAPOLI, 11 MAR - Dodici dipendenti dell'Asl Napoli 1 hanno percepito voci accessorie non dovute sui loro stipendi, intascando in totale circa 150.000 euro in più su alcuni mesi, come riportato oggi da ...