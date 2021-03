Milan, quando torna Ibrahimovic e l’emergenza offensiva di Pioli (Di giovedì 11 marzo 2021) Emergenza offensiva per Pioli in vista delle prossime giornata di campionato. Ancora fermo ai box Ibrahimovic: infortunio da valutare nei prossimi giorni. Out anche Rebic e Mandzukic L’infortunio di Ibrahimovic potrebbe costringere l’attaccante svedese a tornare in campo solamente dopo la sosta, in occasione della sfida contro la Sampdoria. Punto interrogativo sui reali tempi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 marzo 2021) Emergenzaperin vista delle prossime giornata di campionato. Ancora fermo ai box: infortunio da valutare nei prossimi giorni. Out anche Rebic e Mandzukic L’infortunio dipotrebbe costringere l’attaccante svedese are in campo solamente dopo la sosta, in occasione della sfida contro la Sampdoria. Punto interrogativo sui reali tempi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

