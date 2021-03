Mattarella | Carfagna | ' minacce da condannare con fermezza'

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Presidenteè un esempio e una guida per l'Italia intera. Le parole d'odio, leche gli sono state rivolte sono intollerabili e dacon. Solidarietà e vicinanza al Capo dello Stato". Lo scrive su Twitter Mara, ministra per il Sud e la Coesione territoriale.

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Presidente Mattarella è un esempio e una guida per l'Italia ... Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale.