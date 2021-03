Lockdown-Dpcm | più facile passare in zona rossa e arancione Pasqua | stretta come a Natale

Advertising

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - Corriere : ?? Si chiude già dal prossimo weekend - Corriere : ?? Lockdown nel weekend, spostamenti limitati e negozi chiusi: il Dpcm Draghi verrà modificato. La riunione con il C… - qn_giorno : #NuovoDpcm si va verso il #lockdown nei weekend. Domani la decisione - valentinacara9 : RT @valy_s: La cabina di regia di riunirà alle 17 per decidere la MODIFICA del DPCM sulle “strette” anti #Covid19: #LaSvolta del gov. #Drag… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Dpcm

Nessuna novità rispetto allo scorsoè dunque attesa tanto per le palestre (aperte invece in zona bianca), quanto per piscine e centri sportivi. Uguale destino anche per centri scommesse e sale ...... varerà il decreto con le nuove misure ad h oc , appena 6 giorni dopo l'entrata in vigore del... anche se non durissima: nessungeneralizzato, a patto però che si mettano subito in atto ...Si ascolta, si valuta e poi si decide in Consiglio dei ministri, magari con un decreto legge, quali misure in più servono per arginare la pandemia. Nessuna decisione è uscita ...Per gli esperti infatti c'è la necessità di potenziare il sequenziamento del virus per individuare prima possibile le varianti. Sono queste, in estrema sintesi, le novità che dovrebbero essere inserit ...