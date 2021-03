Limatola Claai Campania | Zona rossa | le Pmi non ce la fanno più | adesso occorrono ristori adeguati

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’economia regionale e in modo particolare il settore dell’artigianato subisce una nuova battuta d’arresto a causa, a distanza di un anno dall’inizio della pandemia e del primo lockdown, di nuove restrizioni che dall’8 marzo hanno rimesso laincon tutto ciò che ne consegue. “Il settore dell’artigianato, componente centrale dell’Economia in, attualmente in, è fermo – dichiara Alessandro, segretario generale della-. Molte nostre imprese hanno speso ingenti somme per gli adeguamenti per il rispetto della distanza sociale ed hanno sostenuto costi per materie prime rimaste inutilizzate. In alcuni casi si è trattato di materiali deperibili che hanno rappresentato una perdita ...