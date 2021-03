Libia | Draghi sente primo ministro | ' sostegno Italia a unità e processo pace'

Advertising

sabahelher : #fratellidicrozza #lanove #Governodeicompetenti !!! “Pensa che i sottosegretari che sono stati nominati hanno scamb… - Contediluna6 : RT @TerlizziGerardo: Dopo la mafia nigeriana e terroristi, siamo invasi da estremisti dell'Isis dalla Libia, grazie Mattarella, Renzi, Gent… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Continua la criminalita' dei Porti aperti ai criminali clandestini, mafia nigeriana, ex galeotti tunisini, strupratori… - ilconteamar : RT @TerlizziGerardo: Dopo la mafia nigeriana e terroristi, siamo invasi da estremisti dell'Isis dalla Libia, grazie Mattarella, Renzi, Gent… - leone150872 : RT @TerlizziGerardo: Dopo la mafia nigeriana e terroristi, siamo invasi da estremisti dell'Isis dalla Libia, grazie Mattarella, Renzi, Gent… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Draghi

Il Tempo

... Mario, e dal ministro della Pa, Renato Brunetta, con i segretari di Cgil, Cisl e Uil. 'La ... Sì della Camera, in, all'esecutivo di unità nazionale guidato da Abdul Hamid Dbeibh. In una ...... secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), di cui quasi 1.000 attraverso la Tunisia e 2.500 attraverso la vicina. 1.nomina sottosegretario al Viminale l'uomo dei ...Roma, 11 mar 17:59 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi una conversazione telefonica ... del Consiglio - il pieno sostegno italiano all’unità della Libia e al ...Vista dall’altro lato del Mediterraneo la polemica sulle donne del Pd non messe nei ruoli chiave fa abbastanza sorridere. In Libia si è insediato da pochissimo un governo di unità nazionale. È passata ...