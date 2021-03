Le zone rosse "automatiche". ?Che cosa ci aspetta da lunedì (Di giovedì 11 marzo 2021) Valentina Dardari Nelle zone dove i contagi supereranno la soglia di 250 per 100mila abitanti scatterà il lockdown. Oggi la decisione dopo l’incontro con le Regioni Si va verso una Pasqua in lockdown e oltre 30 milioni di italiani potrebbero entrare in zona rossa. La decisione finale verrà presa oggi dopo l’incontro con le Regioni. Come riportato dal Corriere il governo avrebbe deciso di sostituire il Dpcm con un decreto legge Che entrerà in vigore da lunedì prossimo, 15 marzo. La soglia dei 250 casi Intanto sembra Che passerà l’idea della zona rossa per tutte quelle aree dove i contagi superano la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti. E anChe per le Regioni in fascia gialla le norme saranno più restrittive rispetto a quelle seguite finora. Per il momento di sicuro c’è solo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Valentina Dardari Nelledove i contagi supereranno la soglia di 250 per 100mila abitanti scatterà il lockdown. Oggi la decisione dopo l’incontro con le Regioni Si va verso una Pasqua in lockdown e oltre 30 milioni di italiani potrebbero entrare in zona rossa. La decisione finale verrà presa oggi dopo l’incontro con le Regioni. Come riportato dal Corriere il governo avrebbe deciso di sostituire il Dpcm con un decreto leggeentrerà in vigore daprossimo, 15 marzo. La soglia dei 250 casi Intanto sembrapasserà l’idea della zona rossa per tutte quelle aree dove i contagi superano la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti. E anper le Regioni in fascia gialla le norme saranno più restrittive rispetto a quelle seguite finora. Per il momento di sicuro c’è solo ...

