Inzaghi | “Siamo reduci da un periodo delicato | non sarà semplice tornare alla vittoria”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato in conferenza la sfida col Crotone. Affrontiamo una squadra reduce da un'ottima vittoria e che ha cambiato allenatore da poco tempo. Il Crotone gioca bene a calcio, farà certamente la sua partita, dovremo approcciare bene al confronto poiché Siamo reduci da un periodo delicato, dovremo tornare alla vittoria ma non sarà semplice. Abbiamo perso contro la Juventus in malo modo, avevamo giocato il primo tempo al meglio: ci Siamo disuniti dopo aver subito il gol del pareggio. La gara dell'Allianz Stadium, però, rappresenta ormai il passato, ora dobbiamo guardare al futuro, che si chiama Crotone: sarà una gara da ...

