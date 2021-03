Inter | duro colpo per i piani di Conte | il comunicato dell’infortunio

Leggi su serieanews

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il calciatore cileno dell’Vidal si sottoporrà a unvento chirurgico per via di un infortunio al menisco:dovrà fare a meno di lui L’dovrà rinunciare ad Arturo Vidal nel prossimo periodo. La stessa società nerazzurra ha dato la notizia attraverso un. Arturo Vidal si sottoporrà a unvento chirurgico pertanto non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.