Advertising

paoloigna1 : RT @agorarai: 'Nel Cdm si affronterà anche il tema del sottosegretario allo Sport, e intanto è iniziato l'incontro informale tra governo e… - BeviSalva : @profgviesti @enmorlicchio @MeteVittorio @lubianchi68 @Carlo_Borgomeo @rossidoria intanto nel palazzo: 'Per l'Alta… - franser_real : Dove sono le varianti del coronavirus in Italia - alifeina_bag : Intanto, nel dubbio, R.I.P. - yMatrixe : @repubblica Intanto va valutata l'incidenza dei problemi, vedere se c'è correlazione e confrontare l'incidenza con… -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel

Internazionale

Il regime,, è rimasto al suo posto.2011 pochi osservatori immaginavano che Assad sarebbe stato ancora al potere dieci anni dopo, e nelle capitali occidentali nessuno dava molte ......stati registrati tanti nuovi casi di positività al coronavirus in tutto il territorio dove...Asl ha processato decine e decine di tamponi molecolari dai quali sono emersi 34 nuovi positivi...L'elenco delle regioni che hanno sospeso la somministrazione del lotto del vaccino AstraZeneca che è stato ritirato dall'Aifa.La sospensione in via precauzionale delle somministrazioni dimostra che i controlli funzionano e ci ricorda di non arrivare a conclusioni affrettate ...