Il Piemonte verso la zona rossa: indice Rt a 1,41 (Di giovedì 11 marzo 2021) Torino - Il Piemonte scivola ormai verso la zona rossa. Peggiora l'epidemia Covid nella regione , come del resto in tutto il Paese, secondo l'ultimo report settimanale del ministero della Salute che ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 marzo 2021) Torino - Ilscivola ormaila. Peggiora l'epidemia Covid nella regione , come del resto in tutto il Paese, secondo l'ultimo report settimanale del ministero della Salute che ...

