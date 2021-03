Draghi non ci pensa, i partiti sì: scatta l’assalto alla Rai (Di giovedì 11 marzo 2021) Draghi e la foresta Rai Il Foglio, pagina 1, di Carmelo Caruso. Vogliono afferrarla come sempre perché credono che anche per Mario Draghi cambiarla sarà impossibile. I partiti al governo sono cinque e significa che puntano ad avere un nuovo consigliere Rai a testa, che l’amministratore delegato, Fabrizio Salini, nominato dal precedente governo, debba essere mandato via e al più presto, e che al suo posto serva “immediatamente” una figura nuova. In Rai chiamano questo tempo senza tempo il “nostro semestre bianco”. C’è una spinta fortissima dei partiti per sostituire un management che è sopravvissuto a tre esecutivi, a cui Conte aveva promesso perfino la proroga, che in pratica si muove in maniera autonoma e che non rappresenta più nessuno. C’è il nome di una donna che la Lega sarebbe pronta a formulare per guidare la ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 11 marzo 2021)e la foresta Rai Il Foglio, pagina 1, di Carmelo Caruso. Vogliono afferrarla come sempre perché credono che anche per Mariocambiarla sarà impossibile. Ial governo sono cinque e significa che puntano ad avere un nuovo consigliere Rai a testa, che l’amministratore delegato, Fabrizio Salini, nominato dal precedente governo, debba essere mandato via e al più presto, e che al suo posto serva “immediatamente” una figura nuova. In Rai chiamano questo tempo senza tempo il “nostro semestre bianco”. C’è una spinta fortissima deiper sostituire un management che è sopravvissuto a tre esecutivi, a cui Conte aveva promesso perfino la proroga, che in pratica si muove in maniera autonoma e che non rappresenta più nessuno. C’è il nome di una donna che la Lega sarebbe pronta a formulare per guidare la ...

