Covid, Gimbe: “Contagio avanza, terapie intensive sotto pressione in 11 regioni” (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 3-9 marzo 2021, rispetto alla precedente, “un ulteriore incremento dei nuovi casi (145.659 vs 123.272) e, per la prima volta da 8 settimane, una risalita dei decessi (2.191 vs 1.940). In crescita i casi attualmente positivi (478.883 vs 430.996), le persone in isolamento domiciliare (453.734 vs 409.099), i ricoveri con sintomi (22.393 vs 19.570) e le terapie intensive (2.756 vs 2.327)”. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 3-9 marzo 2021, rispetto alla precedente, “un ulteriore incremento dei nuovi casi (145.659 vs 123.272) e, per la prima volta da 8 settimane, una risalita dei decessi (2.191 vs 1.940). In crescita i casi attualmente positivi (478.883 vs 430.996), le persone in isolamento domiciliare (453.734 vs 409.099), i ricoveri con sintomi (22.393 vs 19.570) e le terapie intensive (2.756 vs 2.327)”.

Advertising

SkyTG24 : Covid, Gimbe: 'Tutti i numeri in aumento, confermata terza ondata' - Open_gol : Reparti sotto pressione in undici Regioni - MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: 'Casi in aumento del 33% nell'ultima settimana' #Covid - balc_anus : RT @IlFriuli: Covid, in Fvg crescita record dei contagi: +38% in una settimana. Il dato, fotografato dalla Fondazione @GIMBE , pone la nost… - GIMBE : RT @CosenzaPage: Covid, Gimbe, in Calabria 349 positivi per 100mila abitanti - - -