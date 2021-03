Citata in giudizio per danni perchè… In gravidanza! La legge del profitto che divora i diritti (Di giovedì 11 marzo 2021) di Antonio Iracà (ItalExit Friuli-Venezia Giulia) Quando una donna decide di diventare madre, non ci sarebbe che da esser felici. La notizia dell’arrivo di una nuova vita è il sogno di molte famiglie, il miracolo di una gravidanza è un fulcro imprescindibile attorno al quale dovrebbe imperniarsi la nostra società. Purtroppo però oggi siamo costretti a usare il condizionale. Sempre più spesso, infatti, il diritto a essere madri viene messo in discussione da interessi che nulla hanno a che vedere con il buon senso e con l’umanità che dovrebbe albergare in ognuno di noi. A pochi giorni dall’8 marzo, giornata internazionale della donna, una donna è stata Citata in giudizio per danni perchè… In gravidanza! La storia di Lara Lugli, pallavolista del Volley Pordenone, è divenuta in questi giorni un ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 11 marzo 2021) di Antonio Iracà (ItalExit Friuli-Venezia Giulia) Quando una donna decide di diventare madre, non ci sarebbe che da esser felici. La notizia dell’arrivo di una nuova vita è il sogno di molte famiglie, il miracolo di una gravidanza è un fulcro imprescindibile attorno al quale dovrebbe imperniarsi la nostra società. Purtroppo però oggi siamo costretti a usare il condizionale. Sempre più spesso, infatti, il diritto a essere madri viene messo in discussione da interessi che nulla hanno a che vedere con il buon senso e con l’umanità che dovrebbe albergare in ognuno di noi. A pochi giorni dall’8 marzo, giornata internazionale della donna, una donna è statainperInLa storia di Lara Lugli, pallavolista del Volley Pordenone, è divenuta in questi giorni un ...

