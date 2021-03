Calciomercato Napoli, occhi su Senesi del Feyenoord (Di giovedì 11 marzo 2021) Calciomercato Napoli: gli azzurri starebbero tenendo d’occhio il difensore Marcos Senesi del Feyenoord In questa stagione sono stati tanti i problemi del Napoli in difesa e così, nella prossima finestra di Calciomercato, la dirigenza proverà a sistemare il reparto con nuovi innesti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Marcos Senesi del Feyenoord. Il centrale argentino classe 1997 era già finito in passato sotto i riflettori del Napoli che per acquistarlo dagli olandesi dovrebbero sborsare circa 20 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021): gli azzurri starebbero tenendo d’o il difensore MarcosdelIn questa stagione sono stati tanti i problemi delin difesa e così, nella prossima finestra di, la dirigenza proverà a sistemare il reparto con nuovi innesti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Marcosdel. Il centrale argentino classe 1997 era già finito in passato sotto i riflettori delche per acquistarlo dagli olandesi dovrebbero sborsare circa 20 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

