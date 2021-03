BMW M3 2022 | brutta da vedere | bella da guidare

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 11 marzo 2021) Designata come Model Year(ma in realtà la vedremo già quest’anno), la BMW M3 ha lasciato tutti a bocca aperta. Come la sorella M4, anche la berlina sportiva dal nome leggendario ha diviso gli appassionati per la sua griglia anteriore “a reni”, che ha suscitato interesse e non poche critiche. Ma quello che conta