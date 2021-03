Xbox Series X/S stanno per ricevere un nuovo aggiornamento con opzioni per l'Auto HDR e l'FPS Boost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ieri stato un giorno molto importante per il marchio Xbox poiché è stato il giorno in cui Bethesda si è unita ufficialmente agli studi di Microsoft. È stato un avvenimento molto importante per l'intera industria, ma ci sono altre attività, forse, meno sensazionali in corso. Una di queste è l'aggiornamento di marzo per Xbox che aggiungerà alcune funzionalità molto richieste. L'aggiornamento di marzo vi consentirà di attivare l'Auto HDR e l'FPS Boost. Ciò vi consentirà anche di disattivare questi miglioramenti per qualsiasi gioco retrocompatibile. Alcuni titoli non hanno questi miglioramenti e non presentano l'opzione. L'aggiornamento vedrà anche il ritorno degli achievement sull'app Xbox, una migliore gestione dei giochi e dei download e la ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ieri stato un giorno molto importante per il marchiopoiché è stato il giorno in cui Bethesda si è unita ufficialmente agli studi di Microsoft. È stato un avvenimento molto importante per l'intera industria, ma ci sono altre attività, forse, meno sensazionali in corso. Una di queste è l'di marzo perche aggiungerà alcune funzionalità molto richieste. L'di marzo vi consentirà di attivare l'HDR e l'FPS. Ciò vi consentirà anche di disattivare questi miglioramenti per qualsiasi gioco retrocompatibile. Alcuni titoli non hanno questi miglioramenti e non presentano l'opzione. L'vedrà anche il ritorno degli achievement sull'app, una migliore gestione dei giochi e dei download e la ...

Advertising

Eurogamer_it : In arrivo l'aggiornamento di marzo per #XboxSeriesXS. - tech_gamingit : Xbox Series e Xbox One si aggiornano - oOShinobi777Oo : Xbox Series e Xbox One si aggiornano - BlobVideoludico : Un'invasione zombie in una demo disponibile su PS4, Xbox Series X, video confronto. - infoitscienza : Xbox Series S su Amazon, disponibile nuovamente per l'acquisto -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series Marvel's Avengers: arriva il campaign replay! ... con la sua operazione Future Imperfect (ispirata ad alcuni degli albi a fumetti più iconici di Marvel), e all'ottimizzazione del titolo per le console next - gen, PlayStation 5 e Xbox Series X e S , ...

Aliens Fireteam: ci saranno sei tipi di xenomorfi! Vi ricordiamo che il titolo è previsto in uscita per l' estate 2021 per PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X e S e PC (via Steam ). Segui Gamesvillage.it su Google News , clicca ...

Xbox Series X: il nuovo browser supporterà Stadia, GeForce e Steam Tom's Hardware Italia Xbox Series X/S stanno per ricevere un nuovo aggiornamento con opzioni per l'Auto HDR e l'FPS Boost Ieri stato un giorno molto importante per il marchio Xbox poiché è stato il giorno in cui Bethesda si è unita ufficialmente agli studi di Microsoft. È stato un avvenimento molto importante per l'inter ...

Xbox Series e Xbox One si aggiornano Microsoft rilascia quest'oggi un nuovo aggiornamento per Xbox One e Xbox Series, il quale apporta alcuni graditi miglioramenti. Una delle novità ...

... con la sua operazione Future Imperfect (ispirata ad alcuni degli albi a fumetti più iconici di Marvel), e all'ottimizzazione del titolo per le console next - gen, PlayStation 5 eX e S , ...Vi ricordiamo che il titolo è previsto in uscita per l' estate 2021 per PlayStation 4 , PlayStation 5 ,One ,X e S e PC (via Steam ). Segui Gamesvillage.it su Google News , clicca ...Ieri stato un giorno molto importante per il marchio Xbox poiché è stato il giorno in cui Bethesda si è unita ufficialmente agli studi di Microsoft. È stato un avvenimento molto importante per l'inter ...Microsoft rilascia quest'oggi un nuovo aggiornamento per Xbox One e Xbox Series, il quale apporta alcuni graditi miglioramenti. Una delle novità ...