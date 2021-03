Violenza donne | D i Re | “Solidarietà alla figlia di Sara Parisi contro articolo Repubblica”

Leggi su dire

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA. – “Un campionario di vittimizzazione secondaria inaccettabile, che si apre con la tesi più stereotipata e patriarcale di tutte: ovvero è qualcosa che la donna uccisa ha fatto ad aver causato la violenza omicida, in questo caso aver cambiato il suo status su Facebook. In poche parole: la violenza è colpa sua, se non avesse cambiato lo status su Facebook non sarebbe successo niente”. Così Mariangela Zanni, consigliera D.i.Re-Donne in Rete contro la Violenza per il Veneto, definisce, in una nota inviata all’agenzia di stampa Dire, l’articolo ‘Otto marzo, Sara, che voleva essere libera’ di Gabriele Romagnoli, uscito sul quotidiano la Repubblica l’8 marzo su Rosaria Sara Parisi, vittima di femminicidio nel dicembre 2018. Un “articolo che ha suscitato la giusta indignazione della figlia, Loredana D’Agostino, a cui va tutta la nostra solidarietà”, sottolinea Zanni. “Eppure nel Testo unico sui doveri del giornalista dell’Ordine dei giornalisti, all’articolo 5 bis, si legge chiaramente che nei casi di femminicidio, molestie e violenza il giornalista ‘Si attiene all’essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza’. Mentre il racconto di Romagnoli trasforma Sara Parisi in una sorta di personaggio da romanzo: inventato- aggiunge la consigliera D.i.Re- Sacrosanta la rettifica chiesta da Loredana D’Agostino, perché il fine non giustifica i mezzi: falsificare i fatti, ricreare un vissuto su cui non si ha alcuna informazione, anche se fatto con l’intenzione di richiamare l’attenzione sulla violenza maschile contro le donne in occasione dell’8 marzo, contraddice l’impegno che la Repubblica ha preso creando ‘Osservatorio femminicidi’ per raccontare la violenza contro le donne nella sua complessità”. IL POST SU FACEBOOK DELLA FIGLIA LOREDANA