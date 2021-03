Vela | Elena Berta e Bianca Caruso a un passo dal podio ai Mondiali 470 Marchesini Festo scivolano al 4° posto nella gara mista

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Si sono da poco concluse le regate dei Campionati2021 della classe 470 di scena a Vilamoura (Portogallo). In testa alla classifica parziale maschile dopo le due regate odierne la coppia svedese composta da Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom con 24 punti totali. Appaiati i russi Sozykin/Gribanov mentre leggermente più indietro i portoghesi Costa/Costa con 26 punti. Per quanto concerne l’Italia si difendono Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò che grazie ad un 1° e un 7°risalgonogenerale in settima piazza con 50 punti. Decisamente più indietro la coppia composta da Niccolò Nordera e Alberto Amato che occupano la 28ma piazza con 151 punti. In campo femminile dominano la classifica le spagnole Mas Depares/Cantero Reina a quota 26 punti, seguite dalle francesi Lecointre/Retornaz (36) e dalle neerlandesi Zegers/Berkhout ...