Uomini e Donne, Gianni contro Gemma ma lei sbotta: “Perché mi metti fretta? Stasera vai a casa!” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Accesa lite in studio tra Gianni e Gemma, nella puntata di oggi, mercoledì 10 marzo, a Uomini e Donne. Ma vediamo cosa è successo. Gianni Sperti è subentrato nel discorso tra Gemma Galgani e Aldo, per sostenere che la dama non provi un vero interesse verso il cavaliere. A detta dell’opinionista, infatti, questo “andarci piano” … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 10 marzo 2021) Accesa lite in studio tra, nella puntata di oggi, mercoledì 10 marzo, a. Ma vediamo cosa è successo.Sperti è subentrato nel discorso traGalgani e Aldo, per sostenere che la dama non provi un vero interesse verso il cavaliere. A detta dell’opinionista, infatti, questo “andarci piano” … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - lonerslullaby : @Il_Reissimo_ Gli uomini sono tutti d'accordo con il suo amore. Le donne sono tutte uguali. - danieledv79 : RT @elenabonetti: Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare che a… -