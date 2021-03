Un mese fa il focolaio in Chirurgia | addio Chielli | geologo con il sorriso Fu lui a dare l' ok alla ruota in piazza Cavour

Advertising

serres53 : RT @ultimenotizie: Si chiamava Raffaele Zagaria, aveva 40 anni e faceva l'infermiere nel reparto di Medicina dell'ospedale G.B Grassi di #O… - diemar81 : RT @ultimenotizie: Si chiamava Raffaele Zagaria, aveva 40 anni e faceva l'infermiere nel reparto di Medicina dell'ospedale G.B Grassi di #O… - elvipetretta : RT @ultimenotizie: Si chiamava Raffaele Zagaria, aveva 40 anni e faceva l'infermiere nel reparto di Medicina dell'ospedale G.B Grassi di #O… - lennoxlw : RT @ultimenotizie: Si chiamava Raffaele Zagaria, aveva 40 anni e faceva l'infermiere nel reparto di Medicina dell'ospedale G.B Grassi di #O… - fabio63c5 : RT @ultimenotizie: Si chiamava Raffaele Zagaria, aveva 40 anni e faceva l'infermiere nel reparto di Medicina dell'ospedale G.B Grassi di #O… -

Ultime Notizie dalla rete : mese focolaio

Corriere Adriatico

ANCONA - Era impossibile non riconoscerlo, quando girava in città con la sua spider gialla: un vezzo, ma anche un tratto distintivo del suo carattere, solare, espansivo, cristallino. Prendeva la vita ...Laddove si manifestano e c'è un, bisogna chiudere tutto, in stile Codogno, perché non ...il monitoraggio delle varianti e potenziare il sistema di sorveglianza perché anche tra se qualche...Due tra le suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù di Codogno che si erano ammalate di covid nel convento dove risiedono, in via Santa Francesca Cabrini e dove si è sviluppato nei giorni scorsi un f ...Potrebbero tornare nella struttura gli ospiti della casa di riposo Sassatelli, visto che sono tutti negativi e ci sono le le condizioni per riprendere la normalità ci sarebbero. L’Area Vasta 4 ha fatt ...