Ultime Notizie Roma del 10-03-2021 ore 10:10 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo che Johnson & Johnson ha ridimensionato la notizia del taglio delle dosi previste per l’Europa nel prossimo trimestre garantendone Comunque 200 milioni l’Unione Europea nel 2021 dal secondo trimestre fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che nel periodo 8 marzo 3 aprile saranno fornite L’Italia ha circa 6 milioni e mezzo di dosi complessivamente nel secondo trimestre ci sarà un netto incremento delle dosi disponibili nel nostro paese per un totale di oltre 36 milioni virgola 83 aziende italiane produrranno il vaccino Russo sputnik la adienne Pharma & Biotech ha firmato un accordo per avviare la produzione già da luglio altre due società ai blocchi di partenza per Bruxelles lo sputnik non rientra nel giro per la produzione in Italia è ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo che Johnson & Johnson ha ridimensionato la notizia del taglio delle dosi previste per l’Europa nel prossimo trimestre garantendone Comunque 200 milioni l’Unione Europea neldal secondo trimestre fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che nel periodo 8 marzo 3 aprile saranno fornite L’Italia ha circa 6 milioni e mezzo di dosi complessivamente nel secondo trimestre ci sarà un netto incremento delle dosi disponibili nel nostro paese per un totale di oltre 36 milioni virgola 83 aziende italiane produrranno il vaccino Russo sputnik la adienne Pharma & Biotech ha firmato un accordo per avviare la produzione già da luglio altre due società ai blocchi di partenza per Bruxelles lo sputnik non rientra nel giro per la produzione in Italia è ...

