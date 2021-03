Torino, trapianto record alla Molinette: 82enne salva il figlio (Di mercoledì 10 marzo 2021) trapianto record, 82enne dona rene al figlio 53enne e lo salva dalla dialisi. L’intervento all’ospedale Molinette di Torino Grande risultato della medicina e della sanità italiana. alla Molinette di Torino è stato effettuato un trapianto record. Un 82enne ha donato il rene al figlio evitandogli la dialisi. L’ospedale torinese era già stato protagonista lo scorso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021)dona rene al53enne e lodialisi. L’intervento all’ospedalediGrande risultato della medicina e della sanità italiana.diè stato effettuato un. Unha donato il rene alevitandogli la dialisi. L’ospedale torinese era già stato protagonista lo scorso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

