Tirreno-Adriatico 2021: le pagelle di oggi. Van Aert sontuoso! Bocciate Alpecin-Fenix e Deceuninck-Quick Step (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Tirreno-Adriatico 2021 si è aperta nel segno di uno sprint magistrale da parte di Wout van Aert (Jumbo-Visma), che ha battuto di prepotenza due grandi favoriti del giorno come Caleb Ewan (Lotto Soudal) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Era quello più svantaggiato sulla carta, dopo una Strade Bianche al di sotto delle aspettative, e invece oggi ha zittito tutti. Male le altre formazioni dei velocisti che si sono perse nel finale. Su tutte l’Alpecin-Fenix e la Deceuninck-Quick Step. Ma adesso andiamo a stilare i voti dei protagonisti del giorno. LE pagelle DELLA PRIMA TAPPA DELLA Tirreno-Adriatico 2021 Wout Van Aert, 10: volata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lasi è aperta nel segno di uno sprint magistrale da parte di Wout van(Jumbo-Visma), che ha battuto di prepotenza due grandi favoriti del giorno come Caleb Ewan (Lotto Soudal) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Era quello più svantaggiato sulla carta, dopo una Strade Bianche al di sotto delle aspettative, e inveceha zittito tutti. Male le altre formazioni dei velocisti che si sono perse nel finale. Su tutte l’e la. Ma adesso andiamo a stilare i voti dei protagonisti del giorno. LEDELLA PRIMA TAPPA DELLAWout Van, 10: volata ...

Advertising

giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - Gazzetta_it : Ciclismo, parte la #TirrenoAdriatico: subito un’occasione per #Viviani - pescaranews : La Tirreno-Adriatico chiama, Prati di Tivo risponde! - FirenzePost : Tirreno – Adriatico: prima volata al belga Van Aert - RadioSportiva : #Ciclismo, il belga Van Aert irresistibile anche alla #TirrenoAdriatico -