"Taglio di 50 milioni di cartelle No a più chiusure nei weekend" (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Come ormai sostengono molti medici, il CTS ed il sottosegretario Sileri, servono interventi mirati ed efficaci, che mettano in sicurezza i cittadini delle zone più a rischio, senza però chiudere tutto in tutta Italia. Nei week end non servono più chiusure, servono più controlli". Lo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Come ormai sostengono molti medici, il CTS ed il sottosegretario Sileri, servono interventi mirati ed efficaci, che mettano in sicurezza i cittadini delle zone più a rischio, senza però chiudere tutto in tutta Italia. Nei week end non servono più, servono più controlli". Lo... Segui su affaritaliani.it

Advertising

valigiablu : Yemen, i governi riducono i finanziamenti: “Milioni di bambini, donne e uomini hanno un disperato bisogno di aiuto… - rep_firenze : Nardella: 'Taglio l’Imu a chi affitta le case per lunghi periodi, 20 milioni per spazi in centro da dare ai giovani… - TheItalianTimes : #JohnsonAndJohnson annuncia tagli sulle dosi dei #vaccini #covid, poi rettifica a 200 milioni. Il colosso farmaceut… - Affaritaliani : Salvini: 'Taglio di 50 milioni di cartelle. No a più chiusure nei weekend' - FrontieraRieti : Johnson&Johnson ridimensiona la notizia del taglio delle dosi di vaccino previste per l’Europa nel prossimo trimest… -