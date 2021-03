Si spaccia per un parente e ruba 9mila euro a una 65enne: arrestato (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTeggiano (Sa) – Si è spacciato per il figlio di un parente trasferitosi al Nord da anni e, dopo averla abbindolata, si fa accompagnare a casa rubandole contanti per un totale di novemila euro. Il furto è avvenuto lo scorso mese di gennaio ai danni di una donna 65enne di Teggiano, in provincia di Salerno. A commetterlo un 42enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, residente a Napoli finito in manette con l’accusa di furto in abitazione. L’uomo ha avvicinato per strada la donna che ingenuamente si è recata presso la propria abitazione facendosi accompagnare dal 42enne. Dopo aver carpito la fiducia della donna, il malvivente è riuscito a scoprire il posto in cui la donna custodiva il denaro contanti. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, dopo aver visionato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTeggiano (Sa) – Si èto per il figlio di untrasferitosi al Nord da anni e, dopo averla abbindolata, si fa accompagnare a casandole contanti per un totale di novemila. Il furto è avvenuto lo scorso mese di gennaio ai danni di una donnadi Teggiano, in provincia di Salerno. A commetterlo un 42enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, residente a Napoli finito in manette con l’accusa di furto in abitazione. L’uomo ha avvicinato per strada la donna che ingenuamente si è recata presso la propria abitazione facendosi accompagnare dal 42enne. Dopo aver carpito la fiducia della donna, il malvivente è riuscito a scoprire il posto in cui la donna custodiva il denaro contanti. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, dopo aver visionato ...

