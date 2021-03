Roma | varianti Covid | boom tra i bambini | chiusure in 400 scuole

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Cinquemila casi in più dall?inizio dell?anno. Cioè, in poco più di due mesi. E quasi 3mila soltanto nelle ultime settimane. Complici leal(in testa...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma varianti

Il Messaggero

... dopo la partita contro la, dovrà salutare di nuovo sia lui che Koulibaly per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Entrambi hanno già dovuto affrontare il Covid - 19 ma con lel'......Spallanzani È ancora troppo poco nelle prossime due settimane stai serviunt fornirà l'Unione Europea 4 milioni di dosi aggiuntive di vaccino anti covid per fronteggiare la diffusione delle...(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Si ricoverano molti più giovani di prima e soprattutto hanno anche manifestazioni gravi, questo va monitorizzato e che potrebbe esser legato alle varianti. Finora abbiamo dett ...ROMA – Di seguito una nota dell’Ansa, diffusa l’11 marzo. Le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid saranno decise – e annunciate – con anticipo rispetto alla loro entrata in vigore. Lo sp ...