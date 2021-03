Roma, rinnovo Mkhitaryan: ecco quando può arrivare la firma (Di mercoledì 10 marzo 2021) Importanti aggiornamento per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan con la Roma. La firma può arrivare a breve Secondo Gazzetta dello Sport, ci sono nuovi ed importanti aggiornamento per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan con la Roma La società giallorossa è pronto ad accontentare il giocatore, prolungando il suo contratto fino al 2023. La firma sull’accordo potrebbe arrivare dopo la doppia sfida in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Importanti aggiornamento per quanto riguarda ildi contratto di Henrikhcon la. Lapuòa breve Secondo Gazzetta dello Sport, ci sono nuovi ed importanti aggiornamento per quanto riguarda ildi contratto di Henrikhcon laLa società giallorossa è pronto ad accontentare il giocatore, prolungando il suo contratto fino al 2023. Lasull’accordo potrebbedopo la doppia sfida in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Leggi su Calcionews24.com

