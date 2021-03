Reunion di Lost per la nuova serie Duster | l’ex “Sawyer” Josh Holloway ritrova JJ Abrams

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Unadiè all’orizzonte: nessun revival della storicasui naufraghi del volo Oceanic 815, idea da sempre osteggiata dagli showrunner del format originale, ma unaavventura professionale pere JJ. L’interprete die il creatore dell’indimenticatadrammatica ABC torneranno a lavorare insieme per, sceneggiata dainsieme alla scrittrice LaToya Morgan. Laè ambientata nel sud-ovest degli Stati Uniti negli anni ’70 e racconta la vita di un autista per la fuga (interpretato da) al servizio di un cartello criminale in espansione. Per ...

Tu chiamala, se vuoi, Lost Reunion. #JoshHolloway sarà il protagonista di #Duster, nuova #SerieTV prodotta e creata

Su HBO Max va in scena un'inattesa reunion di Lost. Josh Holloway, che nell'intricato drama di ABC interpretava il burbero Sawyer, ha firmato per ricoprire il ruolo da protagonista in Duster, una delle nuove serie che il co-creatore JJ Abrams sta sviluppando. Nel drama di HBO Max l'attore sarà un autista specializzato in fughe che lavora per una potente organizzazione criminale. Lost è una serie senza tempo che continua ancora oggi ad appassionare migliaia di fan, cerchiamo di scoprire se ci sono dei piani per un revival.