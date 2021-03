Partite Iva in sciopero: “Basta promesse, dal governo servono risposte concrete” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – “Se lavorare non è più un diritto, pagare le tasse non è più un dovere”. Questo il testo di uno dei tanti striscioni esposti stamane a Piazza del Popolo a Roma in occasione del primo sciopero nazionale delle Partite Iva d’Italia che si sono ritrovate per un momento di protesta, ma anche di confronto, in grado di alzare il velo sulla situazione in cui versano liberi professionisti, esercenti, e quanti il lavoro se lo sono creati ma che divieti, restrizioni e chiusure forzate hanno tolto o drasticamente ridotto. Partite Iva, oggi in sciopero a Roma Sono oltre 5 milioni gli italiani che lavorano in proprio e che poco o nulla hanno ricevuto dai vari decreti, con i nomi accattivanti ma dai contenuti scarsi, soprattutto per questa categoria che abbraccia tantissimi settori. Per esempio la ristorazione, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – “Se lavorare non è più un diritto, pagare le tasse non è più un dovere”. Questo il testo di uno dei tanti striscioni esposti stamane a Piazza del Popolo a Roma in occasione del primonazionale delleIva d’Italia che si sono ritrovate per un momento di protesta, ma anche di confronto, in grado di alzare il velo sulla situazione in cui versano liberi professionisti, esercenti, e quanti il lavoro se lo sono creati ma che divieti, restrizioni e chiusure forzate hanno tolto o drasticamente ridotto.Iva, oggi ina Roma Sono oltre 5 milioni gli italiani che lavorano in proprio e che poco o nulla hanno ricevuto dai vari decreti, con i nomi accattivanti ma dai contenuti scarsi, soprattutto per questa categoria che abbraccia tantissimi settori. Per esempio la ristorazione, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Partite Iva Protesta ristoratori campani a Roma Uniti si vince, gridano dal palco i lavoratori delle partite Iva e del settore ristorazione che si sono ritrovati in Piazza del Popolo a Roma. Il 10 marzo diventa la data per riprendersi la dignità, ma i più attivi sono i ristoratori campani, ...

"Partite Iva Insieme per Cambiare": una delegazione Siracusana a Roma per lo sciopero nazionale ... questa mattina, a piazza del Popolo a Roma per dare vita a una composta ma forte protesta esprimendo il forte disagio che oggi, a quasi due anni dall'inizio della pandemia le partite iva ...

Partite Iva e stagionali, novità: Dl Sostegno slitta a metà marzo QuiFinanza Partita IVA, ok dall’UE: al via numerosi controlli annulla bonus Dopo l'ok dell'UE all'Italia al via numerosi controlli su chi ha Partita IVA pronti ad annullare i bonus ai furbetti o ricevuti per errore.

È scattato lo sciopero dei versamenti: "Non pagheremo queste tasse" “Ristoranti, alberghi, bar pizzerie, pub, negozi, grossisti, distributori e liberi professionisti con partita Iva. Tutti lavoratori che non riescono a pagare la miriade di tasse e balzelli vari, ...

