Pagelle Psg Barcellona | Keylor Navas salva tutto | Dembelè inconcludente – VOTI

(Di mercoledì 10 marzo 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21:PsgLedei protagonisti del match tra Psg e, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021. TOP:, FLOP: Kurzawa, DembelePSG –8; Florenzi 6 (76? Dagba ng), Marquinhos 6.5, Kimpembe 6.5, Kurzawa 5 (45? Diallo 6); Gueye 5.5 (57? Danilo 6), Paredes 6; Draxler 5.5 (57? Di Maria 6), Verratti 6 (82? Rafinha ng), Mbappe 7; Icardi 6.– Ter Stegen 6; Mingueza 5.5 (33? Junior Firpo 6), De Jong 6.5, Lenglet 5; Dest 6.5 (65? Trincao 6), Busquets 6 (76? Moriba ng), Pedri 5.5 (76? Pjanic ng), Alba 6; Messi 7, Griezmann 5.5, ...

Advertising

sportface2016 : #PsgBarcellona: le PAGELLE e i VOTI del match #ChampionsLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Psg

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21:...Juve - Porto 3 - 2, le: Chiesa da urlo, Ronaldo mediocre Fra le altre big d'Europa, solo ilpuò permettersi uno sfizio del genere , nell'ambito di un accordo che va anche oltre al campo e ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21: pagelle Psg Barcellona ...A San Siro, Inter e Atalanta si trovano l'una di fronte all'altra in un Monday Night dall'attesa febbricitante. La capolista, intenzionata a difendere la prima posizione, affronta una Dea vogliosa di ...