Orti | orticelli e fortini | mentre la pandemia galoppa e i diritti sociali arretrano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) A più di un anno dallo scoccare dello tsunami pandemico, da tanti paragonato a una guerra in corso per gli effettied economici che sta producendo, quella coralità dei flash mob che abbiamo vissuto nei periodi di lockdown, pare molto lontana. Come capita di solito nelle emergenze, il rischio del si salvi chi può è sempre dietro l’angolo. Tutti (o molti) vorrebbero un vaccino, compresi coloro che non interrogano la propria coscienza adottando una condotta individuale che protegga se stessi e gli altri, con l’utilizzo di dispositivi di protezione e con uno stile di vita adatto a tempi così difficili. Tutti (o molti) vorrebbero un ristoro per la propria categoria danneggiata o una deroga che consenta la ripartenza del proprio io o del proprio sodalizio. Tutti (o molti) predicano che bisogna salvare tutti i passeggeri del titanic pandemico, ma l’occasione di una ...