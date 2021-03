MotoGP Test Qatar Day 3, Miller frantuma il record della pista! (Di mercoledì 10 marzo 2021) La MotoGP torna in pista in Qatar dopo le prime due giornate di Test del 2021 e le altrettante di pausa. Nelle scorse sessioni del 6 e del 7 marzo l’Aprilia con Aleix Espargaro si era mostrata in notevole forma, con lo spagnolo estremamente efficace sul giro secco e soddisfatto delle evoluzioni della moto di Noale. Convincente la Ducati con le moto ufficiali stabilmente in top 10 e i piloti entusiasti delle novità aerodinamiche. Si era confermato in grande spolvero Morbidelli, al pari dei compagni di marca Vinales e Quartararo. Rossi e Petrucci in difficoltà, bene i rookies italiani Bastianini e Marini. Vediamo insieme se oggi i valori in campo siano rimasti invariati o meno, gettando un attento sguardo ai tempi! Morbidelli e Rossi fuori dai 10, Aprilia mattatrice dei Test in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Latorna in pista indopo le prime due giornate didel 2021 e le altrettante di pausa. Nelle scorse sessioni del 6 e del 7 marzo l’Aprilia con Aleix Espargaro si era mostrata in notevole forma, con lo spagnolo estremamente efficace sul giro secco e soddisfatto delle evoluzionimoto di Noale. Convincente la Ducati con le moto ufficiali stabilmente in top 10 e i piloti entusiasti delle novità aerodinamiche. Si era confermato in grande spolvero Morbidelli, al pari dei compagni di marca Vinales e Quartararo. Rossi e Petrucci in difficoltà, bene i rookies italiani Bastianini e Marini. Vediamo insieme se oggi i valori in campo siano rimasti invariati o meno, gettando un attento sguardo ai tempi! Morbidelli e Rossi fuori dai 10, Aprilia mattatrice deiin ...

