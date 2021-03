Messi illude il Barca | a Parigi 1-1 e Psg ai quarti

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 11 marzo 2021)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint-Germain amministra il vantaggio dell’andata e vola aidi finale di Champions League. Niente ‘remuntadà per il Barcellona che va a segno con una perla didopo il rigore inaugurale di Mbappè: tante occasioni per gli spagnoli, ma è solo 1-1 al Parco dei Principi. Tanto basta per Pochettino che ora punta all’imminente recupero di Neymar per sognare la coppa dalle grandi orecchie. I ritmi sono subito forsennati. Non hanno un minuto da perdere i blaugrana per tentare l’impresa, ma la precisione, almeno inizialmente, non aiuta. A peccare di cinismo è soprattutto Dembelè che si trova per tre volte davanti a Navas, calciando sempre in maniera insufficiente. Calcia forte invece Dest al minuto 23, colpendo la traversa dopo la deviazione del portiere. Attacca quasi solo il Barcellona, ma ...