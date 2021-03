L’ultimo album di Achille Lauro in uscita ad aprile (Di mercoledì 10 marzo 2021) Achille Lauro, reduce dal ruolo di ospite al 71esimo Festival di Sanremo, ha annunciato l’imminente arrivo del suo «ultimo disco», in uscita il 16 aprile. Achille Lauro sul nuovo album: «È il mio ultimo disco» su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 marzo 2021), reduce dal ruolo di ospite al 71esimo Festival di Sanremo, ha annunciato l’imminente arrivo del suo «ultimo disco», inil 16sul nuovo: «È il mio ultimo disco» su Notizie.it.

Advertising

_IRREVERSIBILE : l’ultimo album di colapesce e dimartino raga..... CAPOLAVORO - louxswhs : RT @goodvyearz: ZAYN DESERVES BETTER PERCHÈ HA FATTO TRE ALBUM FANTASTICI IN PARTICOLARE L’ULTIMO E SI MERITA DI VINCERE QUEL CAZZO DI GRAM… - robxxxy : RT @goodvyearz: ZAYN DESERVES BETTER PERCHÈ HA FATTO TRE ALBUM FANTASTICI IN PARTICOLARE L’ULTIMO E SI MERITA DI VINCERE QUEL CAZZO DI GRAM… - Tay_Blackthorn : finalmente ho ascoltato l'ultimo album dei wayv e (tranne kick back) le canzoni sono belle,, yep mi è piaciuto molto - cordadoppia : @esterviola Anche vero che il brano ricorda già molte rivisitazioni di musica pop-disco anni 70/80 gli ultimo ad av… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo album ‘Ndrangheta in Lombardia, Domenico Zambetti: la Cassazione conferma condanna, sconterà la pena in carcere Corriere Milano