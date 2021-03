Inkline in radio con il singolo “Angelo e Diavolo” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Angelo e Diavolo” (MVP Music/The Orchard) è il nuovo singolo di Inkline, nome d’arte di Riccardo Luciani, classe ‘01 e originario di Venezia. Il brano racconta la storia di un amore tossico e di un ragazzo innamorato di una persona che in fondo non conosce così bene. Parlando del nuovo singolo Inkline sottolinea che questo è l’inizio di un percorso che ha sognato e concretizzato nell’ultimo anno. Gli fa eco Diuha, produttore musicale del pezzo: «”Angelo e Diavolo” nasce in studio grazie al cambiamento drastico che Inkline ha voluto dare alla sua musica e grazie alle chitarre di Alessandro Ragazzo, che ha gentilmente collaborato con noi per la riuscita del brano. Il pezzo si estende per tutta la sua durata con riferimenti punk e ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 10 marzo 2021) “” (MVP Music/The Orchard) è il nuovodi, nome d’arte di Riccardo Luciani, classe ‘01 e originario di Venezia. Il brano racconta la storia di un amore tossico e di un ragazzo innamorato di una persona che in fondo non conosce così bene. Parlando del nuovosottolinea che questo è l’inizio di un percorso che ha sognato e concretizzato nell’ultimo anno. Gli fa eco Diuha, produttore musicale del pezzo: «”” nasce in studio grazie al cambiamento drastico cheha voluto dare alla sua musica e grazie alle chitarre di Alessandro Ragazzo, che ha gentilmente collaborato con noi per la riuscita del brano. Il pezzo si estende per tutta la sua durata con riferimenti punk e ...

