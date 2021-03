In Piemonte stop ai ricoveri non urgenti, l’appello dei medici: «Subito in zona rossa» (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Unità di crisi della regione Piemonte ha deciso: tutti i ricoveri in ospedale che non sono legati a una diagnosi di Coronavirus verranno sospesi immediatamente. Le uniche eccezioni sono le urgenze e i ricoveri oncologici. La disposizione è stata data a tutte le aziende sanitarie del Piemonte a causa dell’aggravarsi della pandemia. L’obiettivo è quello di passare dal 20% al 40% dei posti letto totali dedicati al Covid. A spiegare le regioni di questa decisione è Emilpaolo Manno, coordinatore dell’area sanitaria dell’Unità di Crisi: «La necessità di allentare la pressione sulla rete ospedaliera costringe il Dirmei a prendere nuovi provvedimenti, nella corretta applicazione del piano pandemico. Non vuol dire che siamo in affanno, visto che abbiamo ancora ampi margini di manovra sulla riorganizzazione delle nostre ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Unità di crisi della regioneha deciso: tutti iin ospedale che non sono legati a una diagnosi di Coronavirus verranno sospesi immediatamente. Le uniche eccezioni sono le urgenze e ioncologici. La disposizione è stata data a tutte le aziende sanitarie dela causa dell’aggravarsi della pandemia. L’obiettivo è quello di passare dal 20% al 40% dei posti letto totali dedicati al Covid. A spiegare le regioni di questa decisione è Emilpaolo Manno, coordinatore dell’area sanitaria dell’Unità di Crisi: «La necessità di allentare la pressione sulla rete ospedaliera costringe il Dirmei a prendere nuovi provvedimenti, nella corretta applicazione del piano pandemico. Non vuol dire che siamo in affanno, visto che abbiamo ancora ampi margini di manovra sulla riorganizzazione delle nostre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia… - LaStampa : La Campania chiude lungomare, piazze e giardini. Bari stop ai negozi alle 19, il Piemonte sospende i ricoveri no Co… - siamozeta : RT @Agenzia_Ansa: La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immediata chi… - ggbram : RT @RoccoTodero: Ma che viene a dire che in Piemonte hanno dato lo stop ai ricoveri non #Covid_19? Ma siete impazziti? Ma quindi esiste sol… - AlliataAnna : RT @RoccoTodero: Ma che viene a dire che in Piemonte hanno dato lo stop ai ricoveri non #Covid_19? Ma siete impazziti? Ma quindi esiste sol… -