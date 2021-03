I numeri in chiaro, Taliani: «Bene chiudere nei weekend. Ma è un errore vaccinare prima i lavoratori degli anziani» – Il video (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mentre il Governo valuta l’adozione di nuove misure restrittive per arginare l’epidemia di Coronavirus, oggi l’Italia registra altre 332 vittime, altri 22 mila casi e un ulteriore aumento nei ricoveri. «Sono dati che ci riportano indietro al 31 dicembre – dichiara a Open Gloria Taliani, professoressa di Malattie Infettive all’Università La Sapienza di Roma -. Rispetto a dicembre la differenza è di duplice natura: da una parte erano dati in diminuzione, dall’altra il saldo tra i nuovi casi e i guariti era più stretto, quindi il “serbatoio” non si arricchiva in modo così evidente. Stiamo osservando chiaramente una fase di crescita che era evidente già a fine febbraio: tanto è vero che il tasso di positività oscilla intorno al 6% con picchi fino al 7,6%, mentre verso la fine di febbraio eravamo intorno al 5%». Allarme terapie intensive Uno dei dati critici emerso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mentre il Governo valuta l’adozione di nuove misure restrittive per arginare l’epidemia di Coronavirus, oggi l’Italia registra altre 332 vittime, altri 22 mila casi e un ulteriore aumento nei ricoveri. «Sono dati che ci riportano indietro al 31 dicembre – dichiara a Open Gloria, professoressa di Malattie Infettive all’Università La Sapienza di Roma -. Rispetto a dicembre la differenza è di duplice natura: da una parte erano dati in diminuzione, dall’altra il saldo tra i nuovi casi e i guariti era più stretto, quindi il “serbatoio” non si arricchiva in modo così evidente. Stiamo osservando chiaramente una fase di crescita che era evidente già a fine febbraio: tanto è vero che il tasso di positività oscilla intorno al 6% con picchi fino al 7,6%, mentre verso la fine di febbraio eravamo intorno al 5%». Allarme terapie intensive Uno dei dati critici emerso ...

