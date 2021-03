Gimbe | consegnato circa il 50% dei vaccini attesi nel primo trimestre

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“In base al piano vaccinale, neldovremmo ricevere 15 milioni e 700mila dosi. Siamo al 10 marzo e formalmente ne risultano consegnate poco meno del 50%. Se le aziende non dovessero incorrere in penali, significa che in tre settimane dovremmo ricevere8 milioni di dosi di vaccino. Mi chiedo come faremo a somministrarle”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, sottolineando come suici siano “tre ordini di problemi: le forniture, la rapidità di somministrazione e le categorie a cui sono state somministrate le dosi” . Di quelle ricevute, ha aggiunto Cartabellotta, “ne sono state somministratel’80%, ma in percentuali variabili. Se per Pfizer c’è un parallelismo tra consegne ...