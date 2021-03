Figc archivia scontro Lukaku-Ibrahimovic | nessun insulto razzista ma i due rischiano una multa

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Fu unocon comportamento antisportivo ma senza insulti a sfondocon responsabilità oggettiva dei club. Si è chiusa l'indagine sulla lite in Coppa Italia del 26 gennaio traportata avanti dalla procura. Indagine chiusa dunque senza accusa di razzismo, dunque, nei confronti dell'attaccante rossonero, che aveva apostrofato il collega interista citando presunti 'riti vodoo' riferiti alla madre del belga. Prima del deferimento, giocatori e club potranno patteggiare una sanzione ridotta, come previsto dal codice di giustizia sportiva. Il tutto, dunque, si dovrebbe chiudere con una semplice.caption id="attachment 1085375" align="alignnone" width="2940"(getty images)/caption ITA Sport ...

