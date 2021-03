Fenomeno Mammeskin

Leggi su dilei

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Adesso tutti li vogliono, le loro interviste vengono contese dai palinsesti televisivi nazionali, stiamo parlando dei Maneskin, l’italianissimo gruppo romano, composto da quattro ragazzi gli anni dei quali, se sommati, non arrivano nemmeno ad ottanta, loro sono Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. Una ciocca di capelli del Frontman al mercato nero viene venduta al pari di una dose di vaccino Pfizer, non parliamo poi degli indumenti indossati al Festival di Sanremo, le tutine seconda pelle della maison Etro sono già la tendenza per l’estate 2021 mentre le camicie con maniche a sbuffo e corsetto rosa sopra, saranno il must have per questa primavera che, parafrasando la mia poesia, l’aveva sempre saputo che questi poco più adolescenti, sarebbero arrivati lontano, dal primo momento in cui li aveva visti esibirsi. Perché la scintilla nei loro occhi l’aveva riconosciuta ai bootcamp di XF, ed ...