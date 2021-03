Federer-Evans in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Doha 2021 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roger Federer oggi se la vede con Daniel Evans all’esordio dell’Atp 250 di Doha 2021. Lo svizzero ha scoperto solo nella giornata di ieri il proprio avversario, capace di superare in tre parziali il francese Jeremy Chardy. Roger torna in campo a circa 14 mesi di distanza dagli Australian Open 2020: sarà competitivo ancora ad altissimi livelli? Non resta che scoprirlo. IL TABELLONE IL MONTEPREMI QUANDO GIOCA Federer A Doha La sfida di secondo turno andrà in scena nella giornata odierna, mercoledì 10 marzo, non prima delle ore 16:00. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rogerse la vede con Danielall’esordio dell’Atp 250 di. Lo svizzero ha scoperto solo nella giornata di ieri il proprio avversario, capace di superare in tre parziali il francese Jeremy Chardy. Roger torna in campo a circa 14 mesi di distanza dagli Australian Open 2020: sarà competitivo ancora ad altissimi livelli? Non resta che scoprirlo. IL TABELLONE IL MONTEPREMI QUANDO GIOCALa sfida di secondo turno andrà in scena nella giornata odierna, mercoledì 10 marzo, non prima delle ore 16:00. Latelevisiva sarà disponibile su SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook ...

