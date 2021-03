Eric Gobetti – “E allora le Foibe?”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 10 marzo 2021) di Aldo Novellini Quando si parla dellee di quanto avvenne tra il 1943 e il 1945 al confine orientale dell’Italia, si fanno strada due posizioni estreme. Da un lato vi è una sinistra veteromarxista che nega, o quanto meno minimizza, la vicenda, addirittura parteggiando, più o meno apertamente per il maresciallo Tito in nome di un malinteso ed acritico sodalizio comunista. Dall’altro vi è un estremismo di destra, con chiare ascendenze fascistoidi, che si erge impropriamente a nume tutelare degli esuli istriano-dalmati, tralasciando il fatto che se oggi l’Istria non è più italiana tutta la responsabilità ricade interamente sulle spalle della politica aggressiva seguita dal fascismo. Lo storico Erik, nel suo ultimo libro “E, le?” (edizione Laterza) prova a rimettere un po’ di ordine e ...