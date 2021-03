Epic Games accusa Google di 'detenzione di monopolio' in Australia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Epic Games ha presentato un'altra azione legale contro Google, questa volta in Australia. Lo sviluppatore di Fortnite ha presentato istanza presso la Corte Federale dell'Australia, accusando Google di violare la legge Australiana sui consumatori e la legge sulla concorrenza con il suo "quasi monopolio" sulla distribuzione e sui pagamenti delle app. Questa decisione segue l'introduzione di un'opzione di pagamento diretto da parte di Epic, che aggira la commissione del 30% che sia Apple che Google prendono per le transazioni in-game, come stipulato nei loro accordi con gli sviluppatori. Epic ha già presentato istanza contro Apple in Australia a novembre e ora ha ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha presentato un'altra azione legale contro, questa volta in. Lo sviluppatore di Fortnite ha presentato istanza presso la Corte Federale dell'ndodi violare la leggena sui consumatori e la legge sulla concorrenza con il suo "quasi" sulla distribuzione e sui pagamenti delle app. Questa decisione segue l'introduzione di un'opzione di pagamento diretto da parte di, che aggira la commissione del 30% che sia Apple cheprendono per le transazioni in-game, come stipulato nei loro accordi con gli sviluppatori.ha già presentato istanza contro Apple ina novembre e ora ha ...

Advertising

Eurogamer_it : Nuova azione legale di #EpicGames nei confronti di #Google in Australia. - Multiplayerit : Paragon rinasce con Predecessor: recuperato da un gruppo di fan supportati da Epic Games - infoitscienza : Epic Games denuncia Google: accusa legale in Australia per monopolio - GamingToday4 : Epic Games denuncia Google: accusa legale in Australia per monopolio - Multiplayerit : Epic Games denuncia Google: accusa legale in Australia per monopolio -