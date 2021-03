Dopo 30 anni Foppapedretti dice addio al Volley Bergamo (Di mercoledì 10 marzo 2021) È finito il matrimonio che per trent’anni esatti ha legato la Foppapedretti al Volley Bergamo. Tre lustri che hanno regalato a Bergamo squadre che resteranno per sempre nella storia del Volley italiano, portando sotto le Mura qualcosa come trenta trofei. Poche altre società sono riuscite a fare qualcosa di simile nel recente passato. Ad annunciare l’addio definitivo dell’azienda al club è stato lo stesso presidente Luciano Bonetti con una lettera toccante, carica di emozioni. “La situazione di emergenza causata dal Covid-19 rende ancora più difficile proseguire, soprattutto a un livello agonistico degno della storia e del palmares del Volley Bergamo” ha spiegato Bonetti, che ha voluto ringraziare in mood particolare giocatrici, tifosi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) È finito il matrimonio che per trent’esatti ha legato laal. Tre lustri che hanno regalato asquadre che resteranno per sempre nella storia delitaliano, portando sotto le Mura qualcosa come trenta trofei. Poche altre società sono riuscite a fare qualcosa di simile nel recente passato. Ad annunciare l’definitivo dell’azienda al club è stato lo stesso presidente Luciano Bonetti con una lettera toccante, carica di emozioni. “La situazione di emergenza causata dal Covid-19 rende ancora più difficile proseguire, soprattutto a un livello agonistico degno della storia e del palmares del” ha spiegato Bonetti, che ha voluto ringraziare in mood particolare giocatrici, tifosi ...

