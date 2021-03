Doctor Strange 2: Benedict Cumberbatch entusiasta per il lavoro sul set con Sam Raimi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Benedict Cumberbatch ha lodato il lavoro compiuto dal regista Sam Raimi sul set di Doctor Strange 2, l'atteso sequel Marvel. Benedict Cumberbatch è impegnato nelle riprese di Doctor Strange 2 e ha lodato pubblicamente il regista Sam Raimi. L'attore, intervistato da Collider, ha condiviso qualche dettaglio dell'esperienza vissuta sul set dell'atteso sequel del film Marvel. L'attore Benedict Cumberbatch ha dichiarato: "Sam Raimi, fantastico, è così collaborativo. Arriva con il fardello di essere un'icona ed è una forza incredibile, specialmente in questo genere. Ma è così umile, è così gentile, è così riconoscente, vuoi davvero essere al suo servizio. E ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha lodato ilcompiuto dal regista Samsul set di2, l'atteso sequel Marvel.è impegnato nelle riprese di2 e ha lodato pubblicamente il regista Sam. L'attore, intervistato da Collider, ha condiviso qualche dettaglio dell'esperienza vissuta sul set dell'atteso sequel del film Marvel. L'attoreha dichiarato: "Sam, fantastico, è così collaborativo. Arriva con il fardello di essere un'icona ed è una forza incredibile, specialmente in questo genere. Ma è così umile, è così gentile, è così riconoscente, vuoi davvero essere al suo servizio. E ...

