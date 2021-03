Disney+ supera 100 milioni di abbonati ed insegue i primatisti Netlix ed Amazon (Di mercoledì 10 marzo 2021) Disney+ Disney + corre veloce e punta a raggiungere i diretti competitor: Netflix ed Amazon. La piattaforma di contenuti d’animazione ha superato i 100 milioni di abbonati globali a soli 16 mesi dalla sua attivazione (avvilenuta negli Usa il 22 novembre 2019). Lo ha annunciato Bob Chapek, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company durante la riunione annuale virtuale con gli azionisti della società. Attualmente il servizio è disponibile in 59 Paesi in tutto il mondo, tra cui Canada, Australia, Nuova Zelanda, Europa, America Latina e Singapore. E a giovare ulteriormente alla crescita degli abbonati ha contribuito la recente introduzione di Star, nuovo brand di intrattenimento che include contenuti per un pubblico più maturo. La strada tracciata è ora quella di un progressivo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 marzo 2021)Disney + corre veloce e punta a raggiungere i diretti competitor: Netflix ed. La piattaforma di contenuti d’animazione hato i 100diglobali a soli 16 mesi dalla sua attivazione (avvilenuta negli Usa il 22 novembre 2019). Lo ha annunciato Bob Chapek, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company durante la riunione annuale virtuale con gli azionisti della società. Attualmente il servizio è disponibile in 59 Paesi in tutto il mondo, tra cui Canada, Australia, Nuova Zelanda, Europa, America Latina e Singapore. E a giovare ulteriormente alla crescita degliha contribuito la recente introduzione di Star, nuovo brand di intrattenimento che include contenuti per un pubblico più maturo. La strada tracciata è ora quella di un progressivo ...

