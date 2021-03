Dalla Danimarca in Norvegia. Scortati dalla polizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) 9 marzo 2021 Il sorriso delle dogane danesi e un sole siciliano ci fecero volare alto sulle morbide colline del Paese del burro e del Lego, e ancora più alto sui due nuovi ponti che collegano lo Jutland con le isole orientali e poi con la Svezia. L’ingresso in Scandinavia ci ha fatto sentire più vicini alla meta, e ci avvicinammo alla frontiera sorridenti e ottimisti, non senza tacere l’ammirazione del sottoscritto verso l’assembramento di donzelle bionde in divisa che ci attendeva come comitato di accoglienza. “Forse non siete a conoscenza del fatto che l’ingresso dalla Danimarca è al momento impossibile”. “Certo ma sul vostro sito ci sono diverse eccezioni e noi siamo giornalisti in transito per la Norvegia, il transito è permesso giusto?”. “Sì, ma solo ai passeggeri aeroportuali, chiedo al mio superiore”. È ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) 9 marzo 2021 Il sorriso delle dogane danesi e un sole siciliano ci fecero volare alto sulle morbide colline del Paese del burro e del Lego, e ancora più alto sui due nuovi ponti che collegano lo Jutland con le isole orientali e poi con la Svezia. L’ingresso in Scandinavia ci ha fatto sentire più vicini alla meta, e ci avvicinammo alla frontiera sorridenti e ottimisti, non senza tacere l’ammirazione del sottoscritto verso l’assembramento di donzelle bionde in divisa che ci attendeva come comitato di accoglienza. “Forse non siete a conoscenza del fatto che l’ingressoè al momento impossibile”. “Certo ma sul vostro sito ci sono diverse eccezioni e noi siamo giornalisti in transito per la, il transito è permesso giusto?”. “Sì, ma solo ai passeggeri aeroportuali, chiedo al mio superiore”. È ...

