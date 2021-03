Covid | Bonaccini | ' Contagio cresce | governo fa bene a pensare a una stretta'

(Di mercoledì 10 marzo 2021) 'Credo che ilfacciaa porsi il tema di dare unarobusta per qualche settimana, abbiamo bisogno che quando si riapre non si richiuda mai più'. Così il presidente della Regione ...

Advertising

TgLa7 : #Covid, #Bonaccini: 'Governo fa bene a pensare stretta robusta' - TgLa7 : Covid, #Bonaccini: stop nei week-end forse è sufficiente. 'Gran parte dei presidenti di Regione pensa servano restrizioni' - fattoquotidiano : Covid, “rischiamo di essere travolti, l’incubo è tornato”: Bonaccini cambia tono. “Bisogna resistere per non chiude… - maxtorchia : RT @TgLa7: #Covid, #Bonaccini: 'Governo fa bene a pensare stretta robusta' - lifestyleblogit : Covid Italia, Bonaccini: 'Stretta weekend potrebbe essere sufficiente' - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonaccini

Poi un lockdown, se si pensa a quello dell'anno scorso", pernon ci sarà, perché "non sarebbero chiuse le industrie e i cantieri". Secondoserve, "una valutazione territorio per ......della Regione Emilia - Romagna Stefano, in diretta a ' Mattino Cinque ', a proposito di una possibile nuova stretta che potrebbe essere decisa oggi dal governo. - - > Leggi Anche, ...Perché c'è bisogno, quando si deciderà di riaprire, di non chiudere più". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a Mattino5 su Canale 5. Bonaccini, alla guida della ...Il sindaco: "Stanzieremo a Firenze venti milioni per acquistare spazi in quattro zone del centro da destinare a giovani imprenditori". Poi annuncia ...