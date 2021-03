Cos’è Roblox? Chiedetelo ai bambini

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 10 marzo 2021)? Partiamo col dire cheè stato un grande successo con idi tutto il mondo. Si tratta di un sistema di creazione di giochi online in cui la maggior parte dei contenuti è creata da creatori di giochi “amatoriali”. Questi giochi possono quindi essere giocati dadi tutto il mondo, spesso online insieme, tramite un’applicazione per telefono o tablet o un browser web. Giochi come Prison Escape, Work in a Pizza Place, Shark Attack o Disaster Survival offrono un modo giocoso di vivere scenari da adulto in rapidi turni competitivi giocati socialmente. I giochiriflettono il tipo di gioco fantasioso che spesso trovi nel parco giochi. Un bambino ha un’idea di un gioco da giocare, altri si uniscono a lui e le regole cambiano lentamente ...